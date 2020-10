Umbaupläne: Aus Halle wird Feuerwehrtechnisches Zentrum

Das Ziel ist für Landrat Harald Henning (CDU) klar: Ende kommenden Jahres soll mindestens die Atemschutzübungsstrecke im künftigen Feuerwehrtechnischen Zentrum in der Leubinger Straße in Sömmerda zur Verfügung stehen. Der Landkreis hat dort mit langfristigem Mietvertrag und der Option auf einen späteren Kauf ein Grundstück gemietet und vom Eigentümer die Zustimmung zu Umbauarbeiten erhalten.

Rund 880.000 Euro sind im Haushaltsentwurf 2021, der den Kreistagsmitgliedern dieser Tage zuging und der am 10. Dezember in der Kreistagssitzung zum Beschluss steht, für den Aufbau des Feuerwehrtechnischen Zentrums eingestellt, so Henning. Gespräche dazu wurden auch schon mit dem Landesverwaltungsamt geführt, das bei einem Vor-Ort-Termin zu der Einschätzung gekommen sei, dass das Objekt top geeignet sei für die künftige Funktion.

Die vorhandene große Halle soll unterteilt werden, um Werkstätten für die Bereiche Atemschutz, Funk, Schlauch-Reparatur und für die Reinigung der Einsatzkleidung einzurichten. Auch der Brand- und Katastrophenschutz des Landratsamts inklusive seinem Lager wird ins Feuerwehrtechnische Zentrum ziehen. Zwei Räume werden dem Kreisverbindungskommando der Bundeswehr zur Verfügung gestellt, ein großer Stabsraum und mehrere Einzelbüros sind vorgesehen. In dem Gebäude müssen die Heizung und Teile der Elektrik erneuert werden, erklärt der Landrat.

Förderanträge für das Projekt sind gestellt

Der Landkreis habe bereits Förderanträge für das Projekt gestellt. Harald Henning will sich dazu noch um einen Termin im Innenministerium bemühen, unter anderem weil es eine neue Richtlinie gebe. Derzeit werde gerade die Kalkulation für den Betrieb des Feuerwehrtechnischen Zentrums erstellt, in dem zwei Mitarbeiter vorgesehen seien. Wenn der Haushalt 2021 genehmigt sei, könne man die Planungsleistungen ausschreiben.

Ein eigenes Feuerwehrtechnisches Zentrum im Landkreis solle vor allem die Kameraden im Ehrenamt entlasten, begründet Henning die Entscheidung für die Investition. Es sei geplant, dass die Mitarbeiter dann zu den Feuerwehren fahren, die Geräte abholen und nach der Wartung oder Reparatur wieder zurück bringen. Derzeit übernähmen vielfach die Feuerwehrleute selbst oder die Gemeindearbeiter diesen Weg zu den vorhandenen Zentren. Die meisten Kommunen im Landkreis hätten ihr Interesse für ein eigenes Zentrum bekundet und zugesagt, es dann auch zu nutzen. Einige wenige wollen weiterhin zu anderen Anbietern fahren, sagt der Landrat.

Einstimmig befürwortet hatte der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung das neue Feuerwehr-Stützpunktbereichskonzept. In seinen Grundzügen war das dem Gremium bereits im Dezember 2019 vorgestellt worden. Das alte, 1997 beschlossene Konzept hatte nicht mehr den rechtlichen Vorgaben und den Förderrichtlinien des Freistaates entsprochen und musste deshalb ersetzt werden.

Der Landkreis als zuständiger Aufgabenträger für überörtliche Aufgaben im Brandschutz und in der überörtlichen Allgemeinen Hilfe legt in dem Konzept unter anderem fest, welche Freiwillige Feuerwehr welche Aufgaben, welchen Fahrzeugbestand und welche Sonderausrüstung besitzt beziehungsweise benötigt.

Aus vier Stützpunktbereichen wurden drei

Aus den bisher vier Stützpunktbereichen im Landkreis sind nun drei geworden. Die Bereiche Ost um die Freiwilligen Feuerwehren Kölleda und Buttstädt sowie West um Elxleben und Gebesee bestehen weiter, die Bereiche Süd und Nord verschmelzen zum Stützpunktbereich Mitte um Sömmerda, Großrudestedt und Kindelbrück.

Er sei froh, dass die Stützpunktfeuerwehren im neuen Konzept erhalten bleiben und keine Wehr ihren Status verliere, betonte Harald Henning. Es habe während des Prozesses auch den Vorschlag des Freistaates gegeben, einige Bereiche aus anderen Landkreisen heraus mit absichern zu lassen. Er halte aber eigene funktionierende Wehren für sehr wichtig.

Bestandteil des Feuerwehr-Stützpunktbereichskonzepts ist auch eine Prioritätenliste zur Gewährung von Landesfördermitteln. Auf Platz 1 bei den Fahrzeugen liegt ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 für Leubingen, bei den Feuerwehrhäusern Witterda und bei Sonstigem der Umbau zum Feuerwehrtechnischen Zentrum in Sömmerda.