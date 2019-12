Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Umfrage soll zeigen, wie Notinseln im Landkreis genutzt werden

Zwischen 75 und 80 Notinseln gibt es im Landkreis Sömmerda. Das schätzt zumindest Viktoria Freytag vom Deutschen Roten Kreuz (DRK). Der Wohlfahrtsverband ist Träger der Notinseln, Freytag koordiniert das Projekt.

Sie kann nicht sagen, wie viele Notinseln es genau im Landkreis gibt, weil einige Läden, die sich als Notinseln ausgewiesen hatten, zu gemacht oder den Inhaber gewechselt haben. Über die Schließungen informiere kaum jemand.

Deshalb startet das DRK Anfang nächsten Jahres eine Umfrage. Mit einem Fragebogen soll eruiert werden, wie viele Notinseln noch aktiv sind und ob Kinder sie genutzt haben, sagt Freytag.

Mit den Notinseln begann das DRK vor etwa zehn Jahren. Sie sollen Zufluchtsorte für Kinder sein, die in Not geraten sind oder, aus welchen Gründen auch immer, Angst haben. „Man könnte sie auch Rettungsinseln nennen“, sagt Freytag.

Der Rewe-Markt in der Erfurter Straße in Sömmerda war die erste Notinsel, sämtliche Sparkassenfilialen, die Polizei und die Stiftung Finneck folgten. Das Projekt sei im Landkreis gut angenommen worden, so Freytag. Nur der ÖPNV, der öffentliche Personennahverkehr, stellte sich quer, als es darum ging, die Notinselaufkleber auch in den Linienbussen gut sichtbar anzubringen.

„Der Geschäftsführer sagte uns, dass die Busfahrer sowieso helfen würden, wenn Hilfe gebraucht wird“, berichtet Freytag. Allerdings geht die DRK-Mitarbeiterin davon aus, dass Kinder diese Hilfe eher in Anspruch nehmen würden, wenn sie den Aufkleber sehen. „Die Hemmschwelle von Kindern ist ja sowieso schon relativ hoch, überhaupt jemanden nach Hilfe zu fragen.“

Die Umfrage soll auch zeigen, aus welchen Gründen Kinder Hilfe suchten und wie ihnen geholfen werden konnte, sofern das Angebot denn genutzt wurde.

Mit der Auswertung der Fragebögen erhofft sich das DRK, dass sich noch mehr Geschäfte und Unternehmen bereit erklären, Kindern in Not Hilfe anzubieten. „Vielleicht ja auch der ÖPNV“, hofft Freytag.