Umkehr zum Frieden – das geht

Ich mache mir Sorgen. Ich höre Nachrichten, lese Zeitung und Soziale Medien: Da ist so viel Unruhe und Ärger, Streit und Wettrüsten. Säbelrasseln wird das manchmal genannt, aber wenn es hart auf hart kommt, bleibt es nicht nur dabei und es entsteht wirklich Krieg.

Ich sehe auch ganz viele Sorgen: Bei Menschen, die um ihre Existenz bangen. Ich sehe in manchen Augen die Angst, krank zu werden. Ich höre von Nöten in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Ich sorge mich auch, weil ich so viel Wut erlebe. Zum Teil reicht schon eine Kleinigkeit und dann platzt der Kragen. Manchmal bleibt es bei Geschrei, manchmal fliegen Steine oder Flaschen auf der Straße.

In unserer Gemeinde fragen wir uns immer im Herbst: Wollen wir wieder die Friedensdekade mitmachen? Gemeint ist eine Aktion, die in diesem Jahr ihren 40. Geburtstag feiert: Offiziell heißt sie Ökumenische Friedensdekade, und der Kern sind Gebete. Beten für den Frieden. Zehn Tage lang im November.

Auch in diesem Jahr hat sich die Gemeinde in Kölleda entschieden: Wir machen das! Wir beten! Das Motto in diesem Jahr lautet „Umkehr zum Frieden!”, und es geht um die ganz großen politischen Themen, wie weltweite Sicherheitspolitik, Nationalismus und Rassismus, die Spaltung der Gesellschaft. Aber es geht auch darum, was das mit meinem Leben zu tun hat.

„Seid fröhlich als Menschen der Hoffnung, bleibt standhaft in aller Bedrängnis, lasst nicht nach im Gebet. Soweit es möglich ist und auf euch ankommt, lebt mit allen im Frieden. Nehmt keine Rache, holt euch nicht selbst euer Recht, meine Lieben, sondern überlasst das Gericht Gott. Handelt lieber so: Wenn dein Feind hungrig ist, dann gibt ihm zu essen, und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Dann wird es ihm bald leidtun, dein Feind zu sein. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern überwinde es durch das Gute.”

Einander in die Augen schauenfür den Neubeginn

Das hat der Apostel Paulus vor zweitausend Jahren an die Christen in Rom geschrieben (Römer 12). Das sind große Worte, kein kleiner Anspruch. Aber ich will mich nicht entmutigen lassen! Umkehren zum Frieden kann ich immer wieder versuchen! Dieses Umkehren stelle ich mir so vor, dass ich mich erstmal umdrehe. Und nach Schimpfen und Bocken den anderen wieder ansehe. Das kennen wir alle, Kinder lernen es im Kindergarten: Wir müssen uns wieder angucken. Nicht nur über die Schulter linsen. Sondern richtig umdrehen und hinstellen, ohne geballte Fäuste, durchatmen. Dann können wir wieder reden.

So kann es friedlicher werden im Kleinen und im Großen. Also im Streit zuhause oder mit dem Nachbarn, genauso wie in der Politik in unserem Land und in unserer Welt. Reden hilft – das ist beinah schon ein Sprichwort geworden. Auf alle Fälle ist es eine tiefe Weisheit! Aber manchmal, wenn es schon zuviel Säbelrasseln gab, dann können wir nicht gleich reden. Dann braucht es erstmal eine Pause. Damit wir uns umdrehen können, im Inneren. Abkehren von den Sorgen, dem Ärger, dem Bösen.

Gefaltete Hände und gute Worte helfen dabei. „Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern überwinde es durch das Gute.” Das heißt auch, erstmal darf das Böse in mir, mein Ärger, meine schlechten Gedanken nicht mehr den Ton angeben. Ich muss mich umdrehen, hindrehen zum Guten. Dann können wir reden. Und die Probleme anpacken, große Ziele verfolgen, wieder Hoffnung haben, fröhlich sein.

In Kölleda findet am Sonntag, 10.30 Uhr, in der Wippertuskirche eine Andacht zur Friedensdekade statt. Von Montag bis Mittwoch wird jeweils 18 Uhr gebetet, am Mittwoch mit Andacht zum Buß- und Bettag. In Sömmerda finden die Friedensgebete jeweils 19 Uhr statt: Montag in St. Bonifatius, Dienstag im Gemeindezentrum Kreuzkapelle und Mittwoch in St. Petri als Gottesdienst zum Buß- und Bettag.