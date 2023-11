Die halbseitige Vollsperrung der Straßenunterführung in Straußfurt erhitzt derzeit die Gemüter. Autofahrer aus Richtung Schwerstedt, die in den Ortskern oder in Richtung Erfurt, Nordhausen, Sömmerda oder Weißensee fahren wollen, müssen eine lange Umleitung in Kauf nehmen.