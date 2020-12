Umweltgruppe pflanzt Bäume an der B85

„Ich bitte um Abstimmung“, hieß es in der jüngsten Sitzung des Kindelbrücker Landgemeinderats und die Reaktion war – allgemeine Verunsicherung. „Wie jetzt?“, schienen sich die Ratsmitglieder allesamt zu fragen. „Sollen wir jetzt wirklich?“ Der die Sitzung für den erkrankten Bürgermeister Roman Zachar leitende Beigeordnete Klaus Schröder beendete dann die Kunstpause. „Es ist doch niemand dagegen, oder?“, fragte er mehr rhetorisch. Nein, das war wirklich keiner.

Peter Moltmann – er hatte kurzerhand in der Bürgerfragestunde mal den Spieß umgedreht und eine eigene Beschlussvorlage formuliert, eingebracht und auch gleich zur Abstimmung gestellt – hatte damit, was er wollte...

Moltmann hatte für die Umweltgruppe Kannawurf die generelle Zustimmung des Landgemeinderats für eine Baumpflanzaktion einholen wollen. Kosten entstünden der Gemeinde daraus nicht, versicherte er. Und die Pflanzaktion sei auch schon weit fortgeschritten. Seit etwa einem Jahr arbeite die Umweltgruppe nun schon daran. Die Bäume, die dann innerhalb der Ortschaft entlang der B85 gepflanzt werden sollen, seien auch schon im katalog ausgeguckt. Hitzebeständig, salzresistent und nicht besonders pflegeintensiv sollen sie sein.

Peter Moltmann (40), Umweltgruppe Kannawurf. Foto: Jens König

Das Landesamt für Bau und Verkehr habe sich auch schon bereiterklärt, die Kosten für die Bäume, deren Anpflanzung und perspektivisch (nach der von einer Fachfirma betreuten Anwachsphase) der Pflege zu tragen. Dies erfolge als Ausgleichsmaßnahme. Nachfragen der Ratsmitglieder betrafen die konkreten Stellen, wo die Anpflanzungen bundessstraßen-begleitend erfolgen sollen. Moltmann nannte u. a. die Fläche vor der Gärtnerei Vogt. Auch wollten Ratsmitglieder wissen, ob die Pläne auf Kannawurf beschränkt seien und bleiben sollen. Zunächst, so Moltmann, sei das so: „Wir sind ja die Umweltgruppe Kannawurf.“ 15 Bäume sollen gepflanzt werden. Nun auch mit der an der Geschäftsordnung vorbei eingeholten Zustimmung der Landgemeinderatsmitglieder.