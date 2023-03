Unbekannte brechen Zigarettenautomat in Bachra auf

Die Serie an aufgebrochenen Zigarettenautomaten in Thüringen reißt nicht ab (Symbolfoto).

Bachra. Ein Zigarettenautomat im Landkreis Sömmerda ist aufgebrochen worden. Es ist nicht der erste Fall in dieser Art in den vergangenen Tagen.

Unbekannte haben in Bachra (Landkreis Sömmerda) einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Einbruch am Mittwoch bemerkt.

Der Zigarettenautomat hing an einer Hauswand in der Hauptstraße. Unbekannte hatten den Automaten mit Gewalt geöffnet und aus dem Inneren Zigaretten und die Geldkassette gestohlen.

Wann sich die Tat genau ereignet hat, ist noch unklar. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

In den vergangenen Tagen wurden mehrere Zigarettenautomaten in Thüringen aufgebrochen. Mehrere Personen haben am frühen Mittwochmorgen in Mühlhausen einen Zigarettenautomat gesprengt.

Auch in Erfurt kam es zuletzt zu mehreren Automatensprengungen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

