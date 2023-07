Hinter dem Kraftwerk in Sömmerda fand die Polizei das zurückgelassene Auto. (Symbolbild)

Unbekannte flüchten vom Unfallort in Sömmerda – und lassen Auto zurück

Sömmerda. Das Fahrzeug war nach einem Unfall nicht mehr fahrtüchtig. Die Insassen rannten einfach weg.

Zu einer Unfallflucht ist es am Donnerstag in Sömmerda gekommen. Gegen 14.50 Uhr fuhren Unbekannte mit einem grauen Opel auf dem Radweg hinter dem Kraftwerk gegen eine Bank. Anschließend flüchteten mehrere Insassen in Richtung des Bahnübergangs zur Leubinger Straße, teilt die Polizei dazu mit.

Ihr nicht mehr fahrbereites Auto ließen die Unbekannten am Unfallort zurück. Hinweise zu Tätern und Geschehen erbittet die Polizeiinspektion Sömmerda, Telefon: 03634/33 60.