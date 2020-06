Die Polizei in Sömmerda fahndet aktuell unter anderem nach Unbekannten, die einen See in einer Kiesgrube bei Haßleben verschmutzt haben. Symbolfoto

Haßleben. Einen Haufen Müll haben Unbekannte an einem See in einer Kiesgrube zwischen Haßleben und Rietnordhausen hinterlassen.

Unbekannte hinterlassen Klappstühle und Müll an und in einem See

Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, müssen mehrere Personen in der Zeit von Freitag bis Sonntagmorgen eine Grillparty an dem See in der Kiesgrube zwischen Riethnordhausen und Haßleben gefeiert haben.

Am Ende hinterließen die noch Unbekannten ihren ganzen Müll. Stattdessen warfen sie Klappstühle, Sitzauflagen und übrig gebliebenes Grillgut teilweise in den See.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Sömmerda entgegen.