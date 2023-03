Unbekannte manipulieren Stromleitung im Landkreis Sömmerda

Schallenburg. Eine Stromleitung im Landkreis Sömmerda ist manipuliert worden. Der Strom musste teilweise abgeschaltet werden.

Unbekannte haben am Freitag eine Hochspannungsleitung im Landkreis Sömmerda manipuliert.

Wie die Polizei mitteilt, warfen die Täter in der Zeit von 16 bis 17.45 Uhr ein beschwertes Nylonseil über eine Stromleitung an der Kreisstraße zwischen Schallenburg und Tunzenhausen. Anschließend befestigten sie es an einem Brückengeländer.

Zur Beseitigung des Seiles musste der Strom zeitweise abgeschaltet werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 03634/336-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0072192 zu melden.

