Unbekannte sprengen Geldautomaten in Kölleda – Polizei fahndet mit Hubschrauber

Kölleda. Unbekannte haben in der Innenstadt von Kölleda einen Bankautomaten gesprengt. Die Fahndung läuft auf Hochtouren.

Unbekannte haben in Kölleda im Landkreis Sömmerda einen Geldautomaten gesprengt und sind anschließend mit ihrer Beute geflüchtet. Die Diebe brachen am frühen Montagmorgen gegen 4 Uhr in die Volksbank auf dem Markt in Kölleda ein, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.

Durch die Sprengung wurde die Bankfiliale erheblich beschädigt. Anwohner des Hauses seien vorsorglich bei der örtlichen Feuerwehr untergebracht worden. Der Tatort wurde von der Polizei abgesperrt. Spezialisten des Thüringer Landeskriminalamtes sind gegenwärtig vor Ort im Einsatz.

Die Täter flüchteten mit ihrer Beute in einem Auto. Die Fahndung läuft auf Hochtouren - es sei auch ein Hubschrauber im Einsatz, so der Sprecher. Wie viel Geld erbeutet wurde und wie hoch der Sachschaden am Gebäude ist, konnte noch nicht gesagt werden.

