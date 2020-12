Unbekannte sprengen mehrere Zigaretten- und Parkautomaten in Sömmerda

Unbekannte haben an Weihnachten im Landkreis Sömmerda zwei Zigaretten- und einen Parkautomaten gesprengt. Alle drei Taten ereigneten sich an Heiligabend binnen zwei Stunden, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte.

Die Beute und der Sachschaden summieren sich auf insgesamt etwa 6500 Euro. Die Polizei ermittelt, inwieweit die Taten in Zusammenhang stehen und es sich möglicherweise um die gleiche Tätergruppe handelt.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere Feststellungen zu den möglichen Tätern, Tatzeitpunkten oder den Fluchtrichtungen, werden bei der Polizeiinspektion Sömmerda unter der Rufnummer: 03634-3360 erbeten.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen