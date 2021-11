Unbekannte sprengen Zigarettenautomat und können flüchten

Elxleben Ein lauter Knall riss in der Nacht zu Sonntag Anwohner in Elxleben aus dem Schlaf. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr gelang es Dieben einen Zigarettenautomat in der Osterlange in Elxleben aufzusprengen.

Der Automat wurde hierbei völlig zerstört. Die unbekannten Täter verschwanden mit einer unbekannten Menge an Zigaretten und Bargeld. Zeugen beobachteten in diesem Zusammenhang einen dunklen Pkw Kombi besetzt mit drei männlichen Personen, welche sich am Automaten zu schaffen machten.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief allerdings erfolglos. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl werden an die Polizei Sömmerda unter der Telefonnummer 03634/3360 erbeten.

