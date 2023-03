Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten in Sömmerda

Sömmerda In Sömmerda ist in der Nacht zum Samstag ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Zeugen sahen zwei dunkel gekleidete Täter, die zu Fuß flüchteten.

In Sömmerda haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag einen Zigarettenautomaten gesprengt. Laut Angaben der Polizei meldeten mehrere Anwohner gegen 1.30 Uhr eine Detonation in der Straße der Einheit.

Ein Zeuge habe beobachten können, wie zwei dunkel gekleidete Personen nach der Detonation Zigarettenschachteln von der Straße sammelten und dann in Richtung Garagenkomlex Käthe-Kollwitz-Str. zu Fuß flüchteten.

Automat wurde vollständig zerstört

Die Täter hatten zuvor einen Böller in den Ausgabeschacht des Automaten gelegt und diesen gezündet. Der Automat ist vollständig zerstört. Wie viele Zigarettenschachteln gestohlen wurden, ist bislang noch nicht bekannt. Am Tatort wurden aber noch Schachteln sowie Bargeld gefunden.

Hinweise hierzu nimmt die Polizei Sömmerda entgegen.

