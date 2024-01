Gesprengter Zigarettenautomat in Buttstädt

Detonation in Buttstädt

Detonation in Buttstädt Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten und fliehen mit Beute

Buttstädt Durch die Detonation wurde der Automat in Buttstädt komplett zerstört. Die unbekannten Täter haben den gesamten Inhalt gestohlen.

In Buttstädt kam es in der Silvesternacht zu einer erneuten Sprengung eines Zigarettenautomaten. Die Täter hatten sich unbemerkt dem Automaten genähert und sprengten diesen in die Luft. Laut Angaben der Polizei wurde der Automat durch die Detonation komplett zerstört. Die Diebe stahlen den gesamten Inhalt und machten sich aus dem Staub.

Dienstagabend bemerkten Polizisten während einer Streifenfahrt den in Einzelteile zerlegten Automaten. Wie viel Bargeld und Zigaretten die Täter erbeuteten, ist Teil der weiteren Ermittlungen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.