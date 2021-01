Unbekannte Täter demolieren mehrere Autos im Landkreis Sömmerda

Landkreis Sömmerda Die Erfurter Polizei stellt in der Silvesternacht in mehreren Städten im Landkreis Sömmerda beschädigte Autos fest.

Unbekannte haben im Landkreis Sömmerda in der Silvesternacht mehrere Pkws beschädigt. Wie die Polizei am Montag informiert, wurden Autos in Kindelbrück, Sömmerda und Kölleda demoliert.

Drei Fahrzeuge seien in Kindelbrück von Randalierern beschädigt worden. Die Täter hätten gegen die geparkten Autos getreten und sie so eingedellt. Außerdem sei teilweise der Lack zerkratzt worden.

In Sömmerda sei ebenfalls ein geparktes Auto von Unbekannten beschädigt worden. Hier sei der Außenspiegel abgetreten worden. Auch in Kölleda wurde ein Pkw beschädigt. Bei diesem Fall sei die Scheibe eines Autos eingeschlagen worden.

Der Gesamtschaden an den Autos, an denen in dieser Nacht randaliert worden sei, betrage circa 5000 Euro.