Unbekannte Täter stahlen mindestens 50 Mobiltelefone im Wert von knapp 35.000 Euro in Sömmerda

Sömmerda. Ein Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft in Sömmerda verursachte beträchtlichen Schaden, als Unbekannte Mobiltelefone im Wert von knapp 35.000 Euro sowie weitere Geräte stahlen.

Täter hebelten in der Nacht zum Sonntag mit Gewalt ein Fenster eines Mobilfunkgeschäfts in Sömmerda auf und verschafften sich so Zutritt in das Objekt. Laut den Angaben der Polizei stahlen sie mindestens 50 Mobiltelefone im Wert von knapp 35.000 Euro, sowie ein Firmentelefon und zwei Notebooks im Wert von etwa 700 Euro.

Weiterhin hebelten sie diverse Schränke auf und durchwühlten diese. Der entstandene Sachschaden wurde auf circa 900 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte zahlreiche Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

