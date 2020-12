Unbekannter blendet Autofahrer mit Laserpointer – Zeugen gesucht

Landkreis Sömmerda. Mit einem Laserpointer wurde ein Autofahrer am Dienstagmorgen geblendet. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am Dienstagmorgen fuhr ein 45-jähriger Mann von Sömmerda kommend in Richtung Kindelbrück. In der Ortslage Weißensee wurde er gegen 8.30 Uhr von der rechten Seite mit einem grünen Laserpointer geblendet. Dabei erlitt der Mann Augenschmerzen.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht. Wer hat im Bereich Weißensee eine Person mit Laserpointer gesehen und kann Angaben zu ihr machen? Wer wurde möglicherweise ebenfalls durch den Laserpointer geblendet oder geschädigt?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda unter Angabe der Vorgangsnummer 0288905 entgegen- Telefon: 03634 3360

