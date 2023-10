Unbekannter setzt im Landkreis Sömmerda Telefonzelle mit Büchern in Brand

Landkreis Sömmerda. Ein Unbekannter setzte in Gangloffsömmern eine Telefonzelle, die mit Büchern ausgestattet war, in Brand. Die Polizei ermittelt.

Bücher waren in der Nacht zu Dienstag Ziel eines Feuerteufels. In Gangloffsömmern befindet sich eine alte Telefonzelle, die als Tauschbörse für Bücher umfunktioniert worden war. In dem kleinen geschützten Bereich hatten viele Bücher darauf gewartet, entdeckt und gelesen zu werden. Stattdessen gingen nun viele geschriebene Zeilen in Flammen auf. Ein Unbekannter setzte die gesamte Telefonzelle in Brand und damit auch viele Geschichten, Romane und Krimis. Statt neuer Bücher gibt es nun eine Strafakte wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung.