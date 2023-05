Unbekannter verteilt in Sömmerda Hunderte Rasierklingen auf Gehweg

Sömmerda. In Sömmerda verteilt ein Unbekannter wiederholt Hunderte Rasierklingen auf einem Gehweg. Jetzt ermittelt die Polizei.

Sowohl am Freitag als auch am Samstag wurden in Sömmerda in der Frohndorfer Straße mehrere hundert Rasierklingen auf dem Gehweg verteilt. Wie die Polizei informierte, konnten der Verursacher und seine Beweggründe bisher nicht ermittelt werden. Die Rasierklingen wurden durch die Stadt Sömmerda sowie der Freiwilligen Feuerwehr Sömmerda beseitig.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sömmerda zu melden.

