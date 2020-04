Sömmerda. In Sömmerda hat ein Unbekannter an einem Auto die Bremsschläuche zerschnitten. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Unbekannter zerschneidet Bremsschläuche an Auto

In Sömmerda hat am Samstag ein bisher Unbekannter in der Breitscheidstraße zwischen 14 und 17 Uhr die Bremsleitungen an einem Auto zerschnitten. Laut Polizei habe der Besitzer des Autos glücklicherweise die Manipulation bemerkt, bevor er los fahren wollte, so dass nichts Schlimmeres passiert sei.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen die noch unbekannten Täter ein. Hinweise werden von der PI Sömmerda unter 03634/3360 erbeten.