Unfallflucht und Vandalismus: Das meldet die Polizei aus dem Landkreis Sömmerda

Landkreis Sömmerda Die Polizei sucht nach einem Unfall auf der B 176 nach einem unbekannten Autofahrer. Und auch in Walschleben bekamen die Beamten zu tun.

Ein Autofahrer ist am Dienstagmorgen auf der B 176 von einem Unfallort geflohen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der unbekannte Fahrer gegen 6.20 Uhr mit seinem Kia Ceed, an dem ein Nordhäuser Kennzeichen befestigt war, von Sömmerda in Richtung Frohndorf unterwegs. Als der Fahrer nach rechts in Richtung Buttstädt abbiegen wollte, rutschte er mit seinem Auto auf der glatten Fahrbahn auf eine Verkehrsinsel und stieß mit einem Verkehrszeichen zusammen. Danach fuhr er davon, ohne den Vorfall zu melden. Am Unfallort blieben unter anderem eine graue Stoßstange und eine schwarze Scheinwerferverkleidung zurück. Die Polizei sucht nun Personen, die den Unfall beobachtet haben oder aufgrund der Beschreibung des beschädigten Autos Hinweise geben können. Hinweise unter Telefon: 0361/574325100 (Vorgangsnummer 0316866).

Gegen Autotüren getreten

In Walschleben hat am Dienstag ein Unbekannter ein Auto beschädigt. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, hatte der Täter zwischen 6.30 Uhr und 15 Uhr gegen zwei Türen eines Mazdas getreten, der in der Erfurter Straße geparkt war. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Noch ist unklar, wer für die Tat verantwortlich ist. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.