Unfallspuren verraten Sohn nach nächtlicher Spritztour in Nöda

Nöda Als ein Mann eine Unfallflucht an seinem geparkten Auto anzeigen wollte, fanden Polizisten Fassadenputz am Fahrzeug sowie einen montierten Sommerreifen – und wurden stutzig.

Ein Familienvater wollte am Samstag in Nöda (Landkreis Sömmerda) einen Schaden an seinem geparkten Auto inklusive Unfallflucht bei der Polizei anzeigen. Als die Beamten das Auto ansahen, stellten sie fest, dass sich Fassadenputz an den Unfallspuren befand. Zudem waren am Pkw drei Winter- und ein Sommerreifen montiert. Das machte den Familienvater nun ebenfalls stutzig, weshalb er seinen Sohn danach befragte.

18-Jähriger schnappt sich Auto und baut Unfall

Der 18-Jährige habe sofort eingeräumt, dass er den Autoschlüssel aus der Jacke des Vaters genommen und in der Nacht zum Donnerstag eine Fahrt mit dessen Auto unternommen hatte. Dabei stieß er gegen eine Bordsteinkante, weshalb ein Reifen kaputt ging. Der 18-Jährige wechselte den Reifen in der Hoffnung, dass es dem Vater nicht auffällt. Als er nach Hause fuhr, kollidierte er mit einer Fassade, wodurch der Schaden am Fahrzeug entstand.

Die Unfallflucht hat sich somit schneller als erwartet aufgeklärt. Da der junge Mann noch keinen Führerschein besitzt, wird nun unter anderem wegen Fahrens ohne Führerschein gegen ihn ermittelt, teilte die Polizei mit.

