Ungelöste Mordfälle in Sömmerda und Aschenbrödel-Irrtümer in Kölleda

Landkreis. Die Adventszeit wird spannend: Journalist Mirko Krüger führt in Lesungen durch Thüringer Tatorte und den weihnachtlichen Kultfilm.

Gute Unterhaltung in der Adventszeit wollen die Bibliotheken von Sömmerda und Kölleda bieten und haben den Journalisten Mirko Krüger zu zwei abwechslungsreichen Lesungen eingeladen. Am 27. November liest er in Sömmerda aus seinem neuen Buch „Tatort Thüringen“, am 1. Dezember geht es in Kölleda um populäre Irrtümer zum Film „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“.

Wahre Verbrechen von der Goethezeit bis in die Gegenwart werden im „Tatort“ aufgegriffen, darunter sind auch mehrere Fälle aus dem Landkreis Sömmerda. Durch tiefgehende Recherche schafft Krüger es unter anderem, einen lange als ungelöst geltenden Mord an einem Fuhrmann aufzuklären – der Hauptverdächtige stammte aus Vogelsberg und entzog sich durch Auswanderung der Strafverfolgung.

In der Adventszeit kommt man kaum um „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ herum. Krüger beschäftigt sich mit Mythen und Wahrheiten rund um den Kultfilm und hinterfragt, wie emanzipiert die Titelheldin wirklich sei, und wieso sie nicht wie im Grimmschen Märchen Aschenputtel heiße. Zudem geht es um Hintergründe der Geschichte und der Filmentstehung.

Reservierungen für Sömmerda, 19 Uhr im Dreyse-Haus, unter Telefon: 03634/62 30 92; für Kölleda, 19 Uhr im Amtshaus, unter Telefon: 03635/48 23 33.