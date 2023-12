Mit Drogen am Steuer Unter Drogeneinfluss gefahren – Unfall mit Trabant in Rastenberg

Rastenberg Ein 35-Jähriger ist mit seinem Trabant nahe Rastenberg im Straßengraben gelandet. Der Mann stand unter Drogeneinfluss.

Am Freitagmorgen kam bei Rastenberg ein 35 Jahre alter Mann mit seinem Pkw Trabant von der Straße ab und landete anschließend im Straßengraben. Als die Polizei am Unfallort eintraf, stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Daher wurde bei ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Außerdem waren laut Polizeiangaben am Trabant keine Kennzeichen angebracht. Diese wurden in der Nähe des Unfallortes aufgefunden. Es muss nun ermittelt werden, warum der 35-Jährige seine Kennzeichen vor der Polizei verstecken wollte. Es entstand am nicht mehr fahrbereiten Trabant ein Sachschaden von 2000 Euro. Der Fahrer muss sich jetzt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen Kennzeichenmissbrauch verantworten.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.