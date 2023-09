Unternehmensnachfolge steht in Sömmerda im Blickpunkt

Sömmerda. Für den Sprechtag am 27. September im IHK-Regionalbüro wird um Anmeldung gebeten.

Im IHK-Regionalbüro Sömmerda haben Unternehmer zum Sprechtag am 27. September zwischen 9 und 15 Uhr die Möglichkeit, in einem vertraulichen Einzelgespräch individuelle Informationen zum Thema Unternehmensnachfolge zu erhalten. Für die Veranstaltung der IHK Erfurt, der Stadt Sömmerda und des Landratsamts Sömmerda wird um eine Vorab-Terminvereinbarung bis zum 25. September unter Telefon: 03643/88540 gebeten, so die IHK.

Auch Übernahmeinteressierte können vom Sprechtag profitieren, heißt es weiter. Bei Interesse könne zudem direkt die Aufnahme in den Nachfolge-Club der IHK Erfurt erfolgen – ein kostenloses Tool für Nachfolge-Interessenten, um mit potenziellen Unternehmen in Kontakt zu kommen.

„Eine gelungene Unternehmensnachfolge hängt maßgeblich vom passenden Match zwischen Eigentümer und Nachfolger ab, bei dem sowohl wirtschaftliche Interessen als auch emotionale Aspekte eine bedeutende Rolle spielen. Die IHK Erfurt steht allen, die ihr Unternehmen abgeben wollen, und denen, die Interesse an einer Übernahme haben, mit diversen Beratungsangeboten und starken Netzwerken zur Seite“, sagt Cornelia Haase-Lerch, Hauptgeschäftsführerin der IHK Erfurt.