Unterschiede in der Geschlechter-Kommunikation

Zum Frauentagsfasching in Kölleda trafen sich am Freitag zahlreiche Ladys aus der Region um die Pfefferminzstadt, um gemeinsam zu feiern – und noch wichtiger: um zu lachen. Denn für das Frauentags-Special hatten sich die Kölledaer Faschingsfreunde zahlreiche Gäste eingeladen. Elsa vom Kindelbrücker Carneval Club war mit ihren Elchen gekommen. Um den Damen einmal zu zeigen, wie eine morgendliche Toilette der Männer ausschaut, reiste zur Bespaßung das Männerballett aus Schillingstedt an. Und das Männerballett aus Tunzenhausen wurde gar extra aus der Karibik eingeflogen.

Aus Weiberfasching Frauentagsparty gemacht

Warum in Kölleda Frauentagsfasching gefeiert wird, lässt sich ganz einfach erklären: Weiberfasching feiert mittlerweile fast jeder Verein. So kommt man nie in den Genuss, auch mal den anderen einen Besuch abzustatten. Eben so machten sich deswegen die Auswärtigen meist zum Weiberfasching rar und kamen nicht nach Kölleda. Daher entschloss man sich beim KFC, bereits seit „pipapo“ 2010, zum Frauentag den Faschingsabend für die Frauen zu feiern.

Männer suchten die Frauen des KFC am Freitag übrigens vergebens: Daher „parshipen“ die Damen immer noch. Wer weiß, ob sie je die rechten Männer finden.

Bestimmt hört man in der nächsten Saison, wie es weitergeht mit Tinder, Bauer sucht Frau, Tiere suchen ein Zuhause und Co.

Auch Aufklärung über sprachliche Defizite und Unterschiede in der Kommunikation zwischen Mann und Frau standen hoch in Konjunktur. Der Macho des KFC räumte sogleich mit einigen Missverständnissen zwischen Mann und Frau auf.

Nach dem Programm wurde einfach weitergefeiert

Nach dem kurzweiligen Programm war noch lange nicht Schluss. Ob mit der Mama, der Schwester oder Freundinnen – gemeinsam feiert es sich doch am besten. Daher genossen viele Ladys ihren Abend, wahnsinnig gute Stimmung herrschte unter den Gästen.

Auch sonst hat sich zuletzt viel beim KFC getan. Es war nicht nur die 40. Saison (was am 14. März mit einer Jubiläumsveranstaltung noch einmal groß gefeiert wird), nein, auch den Führungswechsel im Verein und die unfreiwillige einjährige Veranstaltungs-Auszeit waren eine Herausforderung.

Alles in allem, so sind sich die Mitglieder des Kölledaer Faschingsclub einig, sind sie in dieser Zeit noch weiter zusammengewachsen, sind als Verein und Mitglieder ein großes Stück über sich hinausgewachsen. So ist es dem Faschingsclub gelungen, trotz der Pause den Saal des Schützenhauses Kölleda mit Freunden und Gästen zu allen Veranstaltungen zu füllen.