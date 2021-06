Unterstützung in Krisensituation im Landkreis Sömmerda

Landkreis. Das DRK sucht neue ehrenamtliche Mitglieder im Team der Notfallbegleitung.

In das Team der Notfallbegleitung des Landkreises Sömmerda wurden in der St. Franziskus Kirche in Sömmerda zwei neue Teammitglieder aufgenommen. Diese hatten im vergangenen Jahr erfolgreich ihre Ausbildung zur Notfallbegleiterin abgeschlossen und konnten bereits erste Erfahrungen bei Einsätzen sammeln. „Wir sind sehr dankbar über die Verstärkung und würden uns freuen, wenn sich weitere Interessenten für dieses wichtige und verantwortungsvolle Ehrenamt melden würden“, sagt Ehrenamtskoordinatorin Viktoria Freytag. Notfallbegleitung sei „erste Hilfe für die Seele“ in Notfällen und Krisensituationen. Der plötzliche Tod eines Partners, eines Familienmitgliedes, des eigenen Kindes all das seien schreckliche Situationen, in denen Menschen um Fassung, um Halt ringen. „Betroffene erinnern sich oft gar nicht mehr, wer da neben ihm stand, half oder einfach nur zuhörte, als die Welt zusammenbrach. Sie wissen nur, jemand war da für sie“, sagt Freytag.

Im Landkreis Sömmerda besteht unter Trägerschaft des DRK Sömmerda/Artern und des Kirchenkreises Eisleben- Sömmerda eine Notfallbegleitung, die eine ständige Rufbereitschaft ermöglicht. Wer sich als Teammitglied für diese ehrenamtliche Arbeit interessiert, kann sich jederzeit an Victoria Freytag (03634/688131) oder Antje Rottorf (0162/9872937) wenden.

Nähere Informationen unter: drk-sda.de.