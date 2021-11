Untersuchungen vor dem Schulstart in Sömmerda in veränderter Form

Landkreis. Lesen Sie hier, was Eltern und Sorgeberechtigte beachten sollten.

Die Schuleingangsuntersuchungen finden in diesem Jahr unter veränderten Rahmenbedingungen statt, informiert das Landratsamt. Im Mai haben Eltern und Sorgeberechtigte ihre Kinder, die bis zum 1. August 2022 sechs Jahre alt werden, bereits an der für sie zuständigen Grundschule angemeldet. Auf Basis dieser Anmeldungen erfolgt jetzt die Terminvergabe für die Schuleingangsuntersuchungen, die am 22. November beginnen und bis zum 15. Mai 2022 abgeschlossen sein sollen, so das Landratsamt.

Ob dies im Rahmen der Pandemie zu realisieren ist, könne jetzt noch nicht beurteilt werden und hänge von der weiteren Entwicklung der Infektionszahlen, aber auch von der Kooperation der Eltern und Sorgeberechtigten ab, heißt es weiter.

TA-Newsletter für Sömmerda Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hintergrund der Untersuchung ist den Angaben zufolge die Beratung der Eltern, eine Empfehlung für die Grundschulen zu erstellen und gegebenenfalls weitere Maßnahmen zu veranlassen, um dem Kind einen guten Start in den Schulalltag zu ermöglichen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendärztlichen und des Jugendzahnärztlichen Dienstes im Landratsamt Sömmerda seien bestrebt, trotz der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie alle Schuleingangsuntersuchungen im genannten Zeitraum durchzuführen.

Damit das gelingt, werden die Eltern gebeten, einige Hinweise zu beachten. Alle Kinder erhalten eine schriftliche Einladung. Falls der vorgegebene Termin nicht wahrgenommen werden kann, sollte frühzeitig abgesagt und ein neuer Termin vereinbart werden.

Impfausweis, Vorsorgeheft und gegebenenfalls Brille nicht vergessen

Sollte das Kind in den Tagen vor oder am Tag der Untersuchung Infektzeichen (Husten, Schnupfen, Fieber, Halsschmerzen) haben, bitten der Jugendärztliche oder Jugendzahnärztliche Dienst um eine Information.

Die Untersuchungen sind zeitlich streng getaktet, so das Landratsamt. Um Wartezeiten zu vermeiden, wird darum gebeten, pünktlich zum Termin zu kommen. Mitzubringen sind der Impfausweis und das gelbe Vorsorgeheft des Kindes, trägt das Kind eine Brille, auch die Brille und der Brillenpass.

Die Untersuchungen finden aufgrund der aktuellen Situation nicht im Gesundheitsamt in der Wielandstraße 4 statt, sondern werden im Gebäude des ASB-Kreisverbands, Bahnhofstraße 2 in Sömmerda durchgeführt.

Die Schuleingangsuntersuchung ist eine Pflichtuntersuchung und umfasst die Prüfung der Sehschärfe und des Hörvermögens, die Erhebung des Impfstandes und eine Impfberatung, die Messung von Körpergröße und -gewicht, das Malen eines Bildes (Mann-Zeichnung, Nachzeichnen einfacher Formen), die Erkennung von Entwicklungsbesonderheiten im Bereich der Motorik und Sprache, die Einschätzung des Entwicklungsstandes sowie die Beobachtung der sozialen Reife und des Verhaltens.

Nach der Untersuchung wird eine Aussage zur „Schulfähigkeit aus ärztlicher Sicht“ getroffen und den Eltern die daraus folgenden Empfehlungen an die Schule erläutert.

Die Eltern/Sorgeberechtigten werden gebeten, sich die Zeit zu nehmen und ihr Kind an dem Tag zu begleiten. Nur im Ausnahmefall sollte das einer mit schriftlicher Vollmacht beauftragten Person übertragen werden. Aufgrund der Pandemie wird außerdem darum gebeten, dass nur ein Erwachsener das Kind begleitet und auch keine Geschwisterkinder zur Untersuchung mitkommen.