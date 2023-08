Unzählige Schäden durch Unwetter: Dorf im Kreis Sömmerda ist ein Trümmerhaufen

Landkreis Sömmerda. Erste Bilanz der Feuerwehren nach dem Sturm. Einen Ort traf es besonders hart. Dort war die Stromversorgung über Stunden unterbrochen.

Das starke Unwetter am Dienstagabend hat auch im Landkreis Sömmerda Spuren hinterlassen. Besonders gefordert waren die Einsatzkräfte der Feuerwehren im Buttstädter Ortsteil Rudersdorf. Wie das Landratsamt auf Nachfrage mitteilte, stürzten dort rund 200 Bäume um. Die Dächer von drei Häusern und Scheunen wurden komplett zerstört.

In der Ortslage konnten „unzählige Schäden an fast allen Häusern, Dächern und Autos“ festgestellt werden. Zudem war die Stromversorgungsleitung von Buttstädt nach Rudersdorf abgerissen. Bis 22 Uhr sei das komplette Dorf ohne Strom gewesen. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Buttstädt, Rudersdorf, Guthmannshausen, Hardisleben und Mannstedt.

Die Feuerwehr aus Kölleda rückte mit einer Drehleiter an. Unterstützung erhielten die Einsatzkräfte durch den Einsatzleitdienst des Landratsamtes, Agrarunternehmen sowie Dachdecker und Klempner. Die Aufräumarbeiten dauern auch Mittwochvormittag noch an. Insgesamt mussten die Einsatzkräfte zudem rund 10 Bäume in Hardisleben, Mannstedt und Buttstädt beseitigen.

Nur geringe Schäden im restlichen Landkreis

Im übrigen Gebiet des Landkreises fielen die Schäden gering aus. In Rastenberg wurden ein Baum auf der Straße in Richtung Schwimmbad sowie ein Keller und eine Garage gemeldet, die unter Wasser standen. In Sömmerda fiel ein Baum auf die Straße in Richtung Deponie Michelshöhe. In der Lucas-Cranach-Straße war ein Keller überflutet. Laut Buttstädter Feuerwehr kam die Pfefferminzbahn zwischen Buttstädt und Guthmannshausen zum Erliegen.