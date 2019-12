Für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement zeichnete Landrat Harald Henning (CDU) 24 Frauen und Männer aus dem Landkreis Sömmerda mit der Ehrenamtscard aus. Die Thüringer Allgemeine stellt die Preisträger vor. Heute: Uwe Stöpel (Heimat- und Kulturverein Bachra-Schafau).

Die Mitglieder des Heimat- und Kulturvereins Bachra-Schafau sind froh, jemanden wie Uwe Stöpel in ihren Reihen zu haben. Er ist immer da, wenn man ihn braucht, übernimmt auch mal spontan anfallende Aufgaben, stellt eigene Interessen oft hinten an und ist dabei immer zuverlässig. Seit seinem Eintritt im Jahr 2000 hilft er tatkräftig bei Arbeitseinsätzen zur Pflege und Erhaltung der Vereinsräume, der Bürgerhalle, der Heimatstube und von örtlichen Denkmalen mit. Auch bei Modernisierungs-, Sanierungs- und Baumaßnahmen an und in der Bürgerhalle Bachra, dem örtlichen Kultur- und Sportzentrum packte er freiwillig und unentgeltlich mit an. Ebenso bringt er sich bei der Vorbereitung und Durchführung der zahlreichen kulturellen Veranstaltungen im Ort engagiert ein. Im vergangenen Jahr war er beispielsweise für die Vereinsstände des Fanfarenzuges und des Heimat- und Kulturvereines zuständig, als das Dorf „60 Jahre Musik in Bachra“ feierte und das 52. Kreisblasmusikfest ausrichtete.