Verbesserungen für den Bahnhof Elxleben

Die Züge der Bahnstrecke Kühnhausen – Bad Langensalza halten auch am Bahnhof Elxleben, der jetzt verschönert werden soll. Im Foto zu sehen ein Halt der Regionalbahn am Bahnhof Bad Langensalza.

Elxleben. 50 Stationen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen profitieren von Sofortprogramm.

Die Deutsche Bahn (DB) legt bis Ende des Jahres einen Spurt für mehr Komfort und Barrierefreiheit an den Bahnhöfen ein, informierte das Unternehmen. Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr investiert sie den Angaben zufolge rund 1,9 Millionen Euro in kleine, aber wirkungsvolle Verbesserungen an rund 50 Stationen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Zu den Bahnhöfen, die vom Sofortprogramm für attraktive Bahnhöfe profitieren sollen, gehört auch Elxleben. Dort befindet sich ein Bahnhof an der Bahnstrecke Kühnhausen – Bad Langensalza mit Zugverbindungen nach Erfurt sowie Mühlhausen und Kassel.

Bundesweit modernisiere die DB an vielen Standorten unter anderem Fassaden, Wandflächen, Decken, Bodenbeläge sowie Treppen und Zugänge, so das Unternehmen. Für mehr Komfort sorgen sollen zum Beispiel zusätzliche oder modernere Sitzbänke, neue Beleuchtung oder Fahrradrinnen. Um vor allem sehbehinderten Menschen das Reisen zu vereinfachen, würden taktile Leitstreifen in die Bahnsteige eingebaut, Stufenkanten kontrastreich markiert oder taktile Handlaufschilder an Treppengeländern montiert. Auch neue Automatiktüren und Hublifte an Bahnsteigen verbessern das Reisen für mobilitätseingeschränkte Reisende.