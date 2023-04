Verein richtet Ausflüge in der Hohen Schrecke aus

Reinsdorf. Zwei Wanderungen sind im April geplant. Naturführer vermitteln Wissen zu Obst und Whisky.

Die steigenden Temperaturen locken nicht nur die ersten Frühblüher aus dem Boden, sondern läuten auch die Wandersaison ein. Im April finden nun wieder die ersten geführten Wanderungen in der Hohen Schrecke statt.

Am Sonnabend, den 22. April, lädt der Verein Hohe Schrecke – Alter Wald mit Zukunft zum Ausflug zur Kirschblüte. Auf der Wanderung können Interessierte ein fast vergessenes Kirschenanbaugebiet entdecken, teilte der Verein mit. Naturführerin Christin Brauer vermittelt Wissenswertes zum Lebensraum der Streuobstwiesen.

Beginn des dreistündigen Ausfluges ist 14 Uhr. Der Treffpunkt ist auf dem Parkplatz am Darthaus in Reinsdorf. Christin Brauer nimmt Anmeldungen unter 015 23 / 35 60 660 bis Freitag, den 21. April, entgegen.

Einen weiteren Ausflug richtet der Verein am Samstag, 29. April, aus. Bei der Whisky-Wanderung zum Frühlingserwachen können Interessierte hochwertige Single-Malt-Whiskys verköstigen und sich über deren Herstellung informieren. Start ist um 14 Uhr am Wanderparkplatz in Braunsroda. Anmeldungen sind bei Tobias Erdmann unter 017 46 / 39 00 86 oder bei Heiko Bohr unter 017 65 / 50 54 110 möglich.