Vereine wünschen sich mehr Rat und Fortbildung

Welche Art von Unterstützung benötigen die Vereine im Landkreis? Was motiviert die Vorstände zu ihrem ehrenamtlichen Engagement, wo sehen sie die größten Probleme und was wünschen sie sich zur Unterstützung ihrer Arbeit?

Um diese Fragen fundiert beantworten zu können, hatte das Landratsamt im April die Vereine im Landkreis gebeten, an einer Online-Befragung teilzunehmen. 191 von 477 angeschriebenen Vereinen beteiligten sich. Die Antworten auf die 30 Fragen bestätigten einige Vermutungen, brachten aber auch überraschende Erkenntnisse, erklärten Christiane Maurer, Leiterin der Stabsstelle Integrierte Sozialplanung, und Bildungsmanagerin Dr. Katharina Kratky im Gespräch mit der Thüringer Allgemeine. Dass das Gros der Vereinsvorstände männlich ist und nur etwa die Hälfte aktiv Öffentlichkeitsarbeit betreibt, habe sie zum Beispiel verwundert.

Recherche der E-Mail-Adressen eine Mammutaufgabe

Eine große Herausforderung galt es für die Akteure bereits vor der Befragung zu meistern. So sollte die umfangreiche Erhebung online erfolgen, weil das die Auswertung erheblich vereinfacht. Die notwendige Software war bereits im Jahr 2019 angeschafft worden. Das Landratsamt will sie künftig in verschiedenen Bereichen nutzen. „Wir wollen weg vom Bauchgefühl hin zu mehr datenbasierten Lösungen“, unterstreicht Christiane Maurer.

Doch damit die Vereine ihre Antworten anonym in das Programm eingeben konnten, mussten sie erst einmal von der Befragung erfahren und einen Zugangscode erhalten. Die Recherche der E-Mail-Adressen war eine Mammutaufgabe, betonen Maurer und Kratky. Das Vereinsregister beim Amtsgericht sei keine große Hilfe gewesen, es liege noch nicht einmal digital vor, da gebe es noch Karteikarten.

Sportvereine im Landkreis sind gut organisiert

Über die Dachverbände habe man versucht, möglichst viele Adressen zu sammeln, und habe auch die meisten erreicht. Am besten aufgestellt, sehr organisiert und strukturiert seien die Sportvereine, dort gebe es auch den wenigsten Bedarf an zusätzlicher Unterstützung. Der Kreissportbund leiste da schon sehr gute Arbeit, schätzen Katharina Kratky und Christiane Maurer ein.

Alle anderen Vereine zum Beispiel aus dem kulturellen, gesellschaftlichen oder Freizeitbereich, die mit ihrem ehrenamtlichen Tun auch sehr stark die Zivilgesellschaft stützen, erfahren deutlich weniger Förderung, zeigte die Auswertung der Befragung.

Typischer Vereinsvorstand ist mittleren Alters und männlich

Die Analyse ergab auch, dass sich eher Männer mittleren Alters mit einem akademischen Abschluss in Vollzeitbeschäftigung ehrenamtlich in Vereinsvorständen engagieren. Jeder vierte der Befragten befinde sich im Ruhestand. Junge engagierte Frauen mit Vorstandsposten seien eher selten zu finden, was deren familiärer Situation geschuldet sein könnte, so die Vermutung.

Bei der Gewinnung von Vorstandsmitgliedern sehen die befragten Vereine den größten Bedarf für Unterstützung. Die ehrenamtliche Tätigkeit, die mit Herzblut ausgeübt werde, sei zeitaufwendig, man trage Verantwortung, es gebe teilweise Unsicherheit in rechtlichen Fragen und bei Haftungsproblematiken. Hier könne man gezielt mit guten Schulungen, Teamworkshops für Vorstände, wertschätzender Kommunikation helfen. „Wir können keine Zeit kaufen, aber Zeitersparnis schaffen“, ist Katharina Kratky überzeugt. Dazu gehöre auch das Zur-Verfügung-Stellen von Musterverträgen oder -satzungen, wie es jetzt im Zusammenhang mit dem Infektionsschutzgesetz geschah.

Programme zur Unterstützung sind kaum bekannt

Beratung und Fortbildung seien zentrale Kriterien. Auch hinsichtlich der Finanzierung. Bei dieser spielten die Mitgliedsbeiträge eine tragende Rolle, aber auch Spenden und Fördergelder seien eine wichtige Ressource. Unterstützungsprogramme seien jedoch kaum bekannt, so ein weiteres Ergebnis der Befragung. „Viele bekommen nichts ab vom Kuchen, weil sie einfach nicht wissen, wie es geht“, so Christiane Maurer. Wie man zum Beispiel Lottomittel beantragt, welche Möglichkeiten die Thüringer Ehrenamtsstiftung bietet oder ähnliches.

Hier Angebot und Nachfrage zusammenzubringen sei eine Aufgabe, die mit den personellen Ressourcen des Landratsamts einfach nicht zu schaffen sei. Zwar gibt es in der Kreisverwaltung eine Ehrenamtsverantwortliche, doch in deren Aufgabenbereich fallen insbesondere Veranstaltungen und organisatorische Dinge. Drei Viertel der befragten Vereine sprachen sich für eine feste Anlaufstelle im Landkreis Sömmerda aus, die sich der ehrenamtlichen Belange annimmt. Dafür eine Ehrenamtsagentur ins Leben zu rufen, halten Katharina Kratky und Christiane Mauerer für eine sinnvolle Idee. Die Ergebnisse der Befragung böten dafür viele Argumente.

Öffentlichkeitsarbeit wird nur wenig genutzt

Die Vereine kämpfen neben der Nachbesetzung von Vorstandsposten auch mit der Mitgliedergewinnung. Hierbei könnte die Öffentlichkeitsarbeit ein wichtiges Instrument sein, welches jedoch von den befragten Vereinen eher zurückhaltend eingesetzt wird. Auch hier wünschen sich die Vereine mehr Unterstützung vom Landkreis, etwa was die konkrete Übernahme von Kosten bzw. Fortbildungsangebote anbelangt.

In der Planungsgruppe zur Stärkung des Ehrenamts als Maßnahme der Integrierten Sozialplanung im Landkreis Sömmerda, in deren Auftrag die Befragung erfolgte, werden die Ergebnisse jetzt diskutiert. Ziel ist es, auf der Grundlage der Erhebung passgenaue Maßnahmen zur Unterstützung zu entwickeln.