Verfolgungsfahrt, Brand und ein aggressiver Mann: Polizeinachrichten aus dem Landkreis Sömmerda

Sömmerda Ein 39-jähriger Mann hat sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Aber nicht nur das hatten die Polizisten im Landkreis Sömmerda über die Feiertage zu tun.

Ein 39-jähriger Mann hat sich am Montag eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Angaben von Mittwoch zufolge waren Polizeibeamte aufgrund eines defekten Lichtes in Bachra auf den Peugeot-Fahrer aufmerksam geworden. Als die Streife den Mann kontrollieren wollte, gab dieser mit seinem Auto Gas und flüchtete. Die Beamten verfolgten den Peugeot bis in den Burgenlandkreis. Dabei verlor sich zunächst seine Spur. In Eckartsberga wurde der Wagen dann kurze Zeit später von der Polizei unverschlossen aufgefunden. Ermittlungen ergaben, dass das Auto nicht zugelassen war und fremde Kennzeichen angebracht waren. Am Folgetag meldete sich der Fahrer bei der Polizei und räumte die Tat ein. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Betrunkener Mann schlägt auf Auto ein

In Alperstedt ist in der Nacht zu Sonntag ein Beziehungsstreit eskaliert. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, war ein Pärchen an den Weihnachtsfeiertagen in Streit geraten. Als eine 29-Jährige der Frau Unterstützung leisten wollte, habe der Mann seinen Aggressionen an deren Auto freien Lauf gelassen. Mit einem Stock habe er auf den Opel eingeschlagen. Dabei gingen unter anderem Scheiben zu Bruch und eine Tür wurde eingedellt. Der Schaden am Auto beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Als die beiden Frauen das Weite suchten, folgte ihnen der 35-Jährige betrunken auf einem Pedelec. Alarmierte Polizeibeamte stellten bei ihm knapp 2,3 Promille fest. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme veranlasst und Strafanzeige gegen ihn erstattet.

Feuer in Weißensee verursacht 20.000 Euro Schaden

Ein Feuer hat am zweiten Weihnachtsfeiertag in Weißensee einen Schaden in Höhe von 20.000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, war am Dienstag gegen 18.45 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein Nebengelass in der Otto-John-Straße in Brand geraten. Die Flammen griffen dabei auch auf ein benachbartes Gebäude über. Personen wurden den Angaben nach nicht verletzt. Gegenwärtig wird ein technischer Defekt als Brandursache ausgeschlossen. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.

