Verkehrstüchtigkeit bei Sternfahrt testen

Der erste Start beim Rundkurs „Sicherer Fahrer – Sternfahrt für Senioren“ unter dem Motto „Aktiv mobil – sicher ans Ziel“ soll am Samstag, 10. Oktober, um 10.10 Uhr erfolgen. Dieses Projekt soll speziell die lebensälteren Autofahrerinnen und Autofahrer ansprechen, informiert die Vorsitzende der Kreisverkehrswacht Sömmerda, Evelyn Dahlke. Besonders die Zielgruppe der älteren Verkehrsteilnehmer sei verstärkt an Unfällen im Straßenverkehr beteiligt.

Beim Rundkurs kann jeder an verschiedenen Stationen testen, inwieweit er noch fit für den Straßenverkehr ist. Es geht z.B. um die Einhaltung der Regeln im Straßenverkehr, das Verhalten nach einem Unfall, die Erste Hilfe, Ablenkung, Sichtbarkeit und vieles mehr. An jeder Station werden Punkte vergeben und am Ende erfolgt die Auswertung. Die besten Teams ( Fahrer, Beifahrer ) werden prämiert.

Am Wichtigsten ist aber der Selbsttest und das gute Gefühl, sich aktiv an der Verkehrsprävention beteiligt zu haben. An dieser Sternfahrt Interessierte melden sich telefonisch unter 03634/3146643 oder per E-Mail unter Verkehrszentrum@t-online.de bis zum 9. Oktober an. Anmeldebedingungen sind Fahrer und Beifahrer, ein eigenes Fahrzeug und ein gültiger Führerschein, so Evelyn Dahlke.