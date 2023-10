Verkürzte Öffnungszeit im Chinesischen Garten Weißensee

Weißensee. Noch bis Monatsende sind Besucher willkommen - auch am Reformationstag.

Für den Chinesischen Garten in Weißensee ändern sich ab dieser Woche die Öffnungszeiten. So ist das Areal ab Dienstag, den 17. Oktober von Montag bis Donnerstag geschlossen. Besucher willkommen sind noch bis Monatsende von Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen jeweils von 10 bis 17 Uhr. Auch am Montag vor dem Reformationstag, also am 30. Oktober, ist die Gartenanlage geöffnet. Nicht besetzt ist an diesem Tag die Stadtverwaltung.