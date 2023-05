In Rohrborn wundern sich die Einwohner über Vermessung.

Vermessung in Rohrborn irritiert Einwohner

Rohrborn. Die Untersuchungen stehen im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz.

Über Vermessungen und Bohrungen in der Nähe des Spielplatzes und auf der Streuobstwiese wunderten sich Einwohner von Sömmerdas Ortsteil Rohrborn, wie Ortsteilbürgermeister Detlef Knörig berichtete. Was gehe da vor sich und warum habe er dazu keine Informationen, fragte er in der jüngsten Sitzung des Sömmerdaer Stadtrates.

Es handele sich um Vorab-Maßnahmen zur Umsetzung der Hochwasserschutzkonzepte für Rohrborn, Schallenburg und Stödten, so die Antwort von Bauamtsleiter Ulrich Braem. Die Grundstückseigentümer seien über die Baugrunduntersuchungen und Vermessungen informiert worden. Doch die Planungen hätten noch keinen Stand, der diskussionswürdig wäre.

„Wir wollten nicht über ungelegte Eier reden“, erklärte Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke). Man müsse über das Thema ohnehin noch einmal reden, weil das zur Verfügung stehende Finanzvolumen nicht für das ausreiche, was umgesetzt werden solle.