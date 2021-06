Vermisste 91-Jährige aus Sömmerda wiedergefunden

Sömmerda Seit Dienstagnachmittag ist eine 91-Jährige aus Sömmerda vermisst worden. Die Polizei suchte sie mit einem Großaufgebot - und konnte die Frau finden.

Seit gestern Nachmittag ist eine 91-Jährige aus Sömmerda vermisst worden. Seitdem war die Polizei pausenlos im Einsatz, um die Frau wiederzufinden und fahndete öffentlich nach ihr.

Neben dutzenden Beamten kamen Polizeihunde, eine Rettungshundestaffel, eine Drohne, der Polizeihubschrauber und ein Boot auf der Unstrut zum Einsatz. Nach mehr als 19 Stunden intensiver Suchmaßnahmen konnte die Frau um kurz vor 12:00 Uhr gefunden werden.

Die Frau war in Sömmerda in einen Flutgraben gestürzt und befand sich in einer hilflosen Lage. Die Rettung gestaltete sich sehr schwierig, doch mit vereinten Kräften gelang es der Polizei, die Frau zu befreien. Sie wurde unverzüglich zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ihr geht es den Umständen entsprechend gut. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung und allen Einsatzkräften für die engagierte Beteiligung, die schlussendlich zu einem glücklichen Ausgang geführt haben.