Vermutlich Giftköder in Straußfurt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vermutlich Giftköder in Straußfurt

Ein Spaziergänger hat am Karsamstag unweit der Feldstraße in Straußfurt ein Stück Fleisch gefunden, welches vermutlich mit einem Giftköder versehen war. Die Polizei informierte der Finder am Nachmittag. Den vermutlichen Giftköder nahm er mit und übergab ihn den Beamten. Die Auswertung steht noch aus. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt. Hinweise auf den Verursacher gibt es im Moment noch nicht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise unter Telefon 03634 / 33 60.