Doris und Steffen Mietz sind verärgert. Sie sehen sich von der Unteren Denkmalschutzbehörde falsch behandelt und wandten sich an unsere Zeitung.

Es geht um den neuen Farbanstrich ihres Hauses in der Weißenseer Burgstraße im mittelalterlichen Stadtkern. Sie habe Ende September persönlich den Antrag auf Farbanstrich in Sömmerda bei der Unteren Denkmalschutzbehörde gestellt, so Doris Mietz. Und habe bestätigt, dass mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde und dies ab 5. Oktober erfolgen solle. „Der Behördenmitarbeiter fragte nach der Farbvorstellung. Dies beantwortete ich mit moosgrün für den Putz und schwedenrot für die Tür- und Fenstergewände aus Holz. Beides sind Farben des Mittelalters“, erzählt Doris Mietz. Der Mitarbeiter habe im Computer geschaut und ihr die Farbnummern gesagt, die sie auf den Antrag schreiben sollte. „Es war kurz vor 11 Uhr, als ich den Herrn um seine Unterschrift bat.“ Er habe versichert, dass Familie Mietz eine Kopie bekomme und es keine Probleme gebe. Wenn ja, solle sich Doris Mietz an ihn wenden.

Am 6. Oktober begannen die Farbarbeiten an ihrem Haus, so Doris Mietz. In der darauffolgenden Woche erhielt sie einen Anruf vom Behördenmitarbeiter, dass die Farbe zu dunkel sei und das Haus neu gestrichen werden müsse. „Da waren wir schon fertig. Dabei hatten wir im Baumarkt schon zwei Nuancen heller gekauft, die Farbe ist olivgrün“, sagt die Weißenseerin verärgert. Die Androhung eines Bußgeldes mit Verweis auf das Landesamt für Denkmalpflege in Erfurt ärgerte das Ehepaar umso mehr.

Doris Mietz wandte sich an das Erfurter Amt, das in dieser Sache keine Kenntnis hatte. Es verwies an die zuständige Sömmerdaer Behörde. „Scheinbar hat der Mitarbeiter einen Fehler gemacht, den er auf uns abwälzen will“, so die Hauseigentümerin. Sie sehe nicht ein, ein Bußgeld in Höhe von 2000 Euro plus 70 Euro Bearbeitungsgebühren zu zahlen, geschweige denn, das Haus neu zu streichen. In Weißensee sei sie derzeit unterwegs, um mindestens 250 Unterschriften gegen die Anordnung zu sammeln.

Auf Nachfrage unserer Zeitung zur Sachlage in diesem Fall heißt es aus dem Landratsamt:

Grundsätzlich ist im Bereich Altstadt Weißensee die Untere Denkmalschutzbehörde im Landratsamt zuständig. Im konkreten Fall lag ein Antrag vor. Dieser beinhaltete das Streichen der Fassade. In Abstimmung mit dem Thüringer Landesamt für Denkmalschutz wurde der beantragte Farbton geprüft und als zu dunkel befunden.

Bei einem Vor-Ort-Termin wurde festgestellt, dass mit dem Vorhaben schon begonnen worden war, obwohl keine Genehmigung vorlag. Aus diesem Grund wurde schriftlich ein Baustopp ausgesprochen. Weitere verwaltungsrechtliche Schritte werden derzeit geprüft, heißt es im Antwortschreiben.