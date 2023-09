Vertragsarbeit im Fokus

Sömmerda. Ausstellung „Szeretettel köszöntjük? Ungarische Vertragsarbeiter*innen in Sömmerda“ im Historisch-Technischen Museum der Stadt eröffnet. Einladung zu Ungarn-Tag.

Die Ausstellung über das Leben der ungarischen Vertragsarbeiter/-innen in Sömmerda und ihre Arbeit im VEB Büromaschinenwerk ab 1967 wurde am Freitag im Historisch-Technischen Museum der Stadt Sömmerda eröffnet. Zu sehen ist sie auch während einer Sonderöffnung bei freiem Eintritt am Samstag von 10 bis 18 Uhr. Der „Interkulturelle Tag“ ist angereichert mit traditionellen ungarischen Gerichten ab 11 Uhr, Vortrag und Zeitzeugengesprächen.