Verzierte Ostereier für Sömmerdas Marktlinde

Sömmerda. Die Tourist-Information Sömmerda nimmt bis 4. April kreativen Baumschmuck entgegen. Osteraktion am 6. April auf dem Obermarkt.

Mit Riesenschritten eilt der Osterhase durchs Land. Bevor die Feiertage am 7. April mit Karfreitag beginnen, soll einen Tag zuvor die Osterlinde auf dem Sömmerdaer Obermarkt mit ihrem farbigen Eierschmuck auf das Fest einstimmen. Alle Kreativen sind aufgerufen, zu Farbe, bunten Stiften und Kleber zu greifen, denn die Linde auf dem Obermarkt soll sich auch in diesem Jahr wieder in einen Ostereierbaum verwandeln – geschmückt mit einer Vielzahl farbenfroher und verzierter Ostereier, heißt es aus der Sömmerdaer Stadtverwaltung.

Die Kreativität kennt dabei keine Grenzen – Hauptsache, die Bemalung oder Verzierung kann auch mal eine Regendusche abhalten und die Bänder für die Aufhängung sind so gewählt, dass sie bei einem Windstoß nicht gleich reißen. Und natürlich wird es auch in diesem Jahr am Gründonnerstag, 6. April, eine schöne Veranstaltung rund um die dann geschmückte Osterlinde geben. Start ist um 10 Uhr auf dem Obermarkt. Der Osterhase hat bereits seinen Besuch angekündigt und möchte alle fleißigen Bastler belohnen. Es gibt Musik und gute Laune sowieso, versprechen die Organisatoren.

Für die Osteraktion kann sich das Stadtmarketing wiederum über die Unterstützung des Handwerker- und Gewerbevereins Sömmerda sowie der Bäckerei Bergmann freuen. Im Anschluss an die Veranstaltung werden Vertreter der Marktgilde gemeinsam mit Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) sowie dem Osterhasen auf dem Sömmerdaer Wochenmarkt unterwegs seien und verteilen Präsente an die Wochenmarktbesucher.

Noch bis zum 4. April ist Zeit, Eier für den Ostereierbaum zu bemalen und zu verzieren. Die Ostereier können in der Tourist-Information Sömmerda in der Marktstraße 1-2 abgegeben werden.