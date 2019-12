Im Gemeinschaftsraum in Stödten war „Hänsel und Gretel“ zu erleben.

Stödten. Das traditionelle Weihnachtsmärchen wurde am Samstag in dem Sömmerdaer Ortsteil aufgeführt.

Viel Applaus für „Hänsel und Gretel“ in Stödten

Der Gemeinschaftsraum in Stödten reichte am Samstag gerade für die vielen Besucher zum Weihnachtsmärchen aus. Mehr als 40 Jahre gibt es das nun schon in dem Sömmerdaer Ortsteil und 35 Jahre übt Moni Borrmann das Märchen mit den Kindern ein. Diesmal wurde „Hänsel und Gretel“ gezeigt – und wieder hatten die Akteure beim Einstudieren und die Gäste beim Anschauen viel Freude.