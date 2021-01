Pferd Colby bekommt im Reiterhof Viol in Burwenden neue Hufeisen. Hufschmied Uwe Haase kennt das Pferd schon länger. Die Handgriffe sitzen.

Burgwenden Uwe Haase ist als Hufschmied in Burgwenden ein gefragter Mann. Die Schmiedetradtion führt er in siebter Generation weiter.

Viel Fingerspitzengefühl für Ross und Reiter in Burgwenden

„Ich kann nichts anderes“, antwortet Uwe Haase auf die Frage, ob Schmied sein Traumberuf ist. Der 48-Jährige setzt damit eine Familientradition in siebter Generation fort. „Dass ich Schmied werde, war schon immer klar. Auch jeder Onkel und jeder Cousin in unserer Familie ist in der Branche tätig“, erzählt er.

Seit 1990 kann sich Uwe Haase Metallbaumeister mit Schwerpunkt Metallgestaltung nennen. Eine Schmiedewerkstatt betreibt er in Eckartsberga im Burgenlandkreis. 2002 kam der Hufbeschlag dazu. Das Rüstzeug dafür hat er sich in einem Beschlaglehrgang angeeignet. Fortan kann er sich staatlich anerkannter Hufbeschlagschmied nennen.

War das Beschlagen von Tierhufen anfangs als zweites Standbein gedacht, mache es heute mit 99 Prozent das Groß seiner Aufträge aus. Damit ist er nur noch sehr selten in seiner Werkstatt zu Gange. War der Hufbeschlag früher Teil der Arbeit in der Schmiede, ist Uwe Haase heutzutage mobil unterwegs. Den Gasschmiedeofen sowie Ambos und Hammer hat er dabei immer an Bord.

Im ganzen Landkreis bei Pferdebesitzern gefragt

Viel Zeit verbringt er am Steuer. „1000 Kilometer pro Woche sind keine Seltenheit“, erzählt er. Fuhr er vor ein paar Jahren noch bis nach Weißensee hat er jetzt sein Terrain mit Beichlingen, Burgwenden, Rastenberg, Buttstädt, Apolda und Blankenhein abgesteckt. Der Großteil der Pferde, denen Uwe Haase zu neuen Hufen verhilft, sind Tiere aus dem Hobbybereich. Der Anteil an Nutzpferden sei dagegen gering.

Einmal in der Woche ist er im Reiterhof Viol in Burgwenden anzutreffen. Die insgesamt 35 Pferde, die hier untergestellt sind, müssen fast alle beschlagen werden. Zu Hand geht ihm hier Manuela Viol, die Geschäftsführerin des Hofes. „Wir sind seit Jahren ein eingespieltes Team. Vieles läuft ganz ohne Worte“, sagt sie und berichtet, dass viel Fingerspitzengefühl sowohl fürs Pferd wie auch für den Besitzer zur Grundvoraussetzung eines guten Hufschmieds gehört und Uwe Haase auszeichnen.

Ebenso sei Psychologie wichtig. „Viele Besitzer sehen die Pferde als ihre Kinder an und sind besonders vorsichtig“, sagt Manuela Viol. Natürlich gehöre auch viel Kraft dazu. „Ohne geht der Job nicht“, fügt Uwe Haase hinzu und verweist darauf, dass sich mit 600 Kilogramm, die ein Pferd auf die Waage bringe, nicht spielen lasse.

Eine Stunde für vier Beine mit neuen Eisen

Dass er den ein oder anderen Treffer schon einmal abbekommen hat, gibt er dabei gern zu und spricht von einem „echten Knochenjob“. Alles acht bis zehn Wochen müssen die Eisen erneuert werden.

Läuft alles nach Plan, dann benötigt der Hufschmied etwa eine Stunde, bis alle vier Beine mit neuen Eisen versehen sind. Für Extras, wie Löcher, Stifte oder Schraubenstollen, auch länger. Nach wie vor großer Beliebtheit erfreuen sich die Hufeisen.

Besonders für die ganz kleinen gebe es häufiger Anfragen. Bestätigen kann dies auch Manuela Viol. „Viele unserer Ferienkinder wollen sich so das Glück mit nach Hause nehmen.“ Auf Fortuna angesprochen, könne sich Hufschmied Uwe Haase nicht beschweren. Er habe in seinem Leben oft Glück gehabt.

Uwe Haase hat dabei nicht nur von Berufs wegen mit Tieren zu tun. Er besitzt selbst auch Pferde und genießt es, in seiner Freizeit mit seiner Frau durch Wald und Flur zu reiten.