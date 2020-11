Wie lassen sich lange, graue Novembernachmittage verkürzen? Mir fällt da einiges ein. Plätzchen backen zum Beispiel. Vanillekipferl gehören da jedes Jahr zum Pflichtprogramm.

Eine Information von Thüringenforst hat mich jetzt aufhorchen lassen. Tatsächlich habe ich über die Herkunft von Vanillezucker noch nie wirklich nachgedacht. Wenn ich die Kipferl besonders lecker zubereiten will, nehme ich eine Vanilleschote, wenn es einfach gehen soll, Vanillezucker aus dem Beutel.

Dass Letzterer etwas mit Holz zu tun haben könnte, hätte ich im Traum nicht gedacht. Aber genauso ist es. Der Holzbestandteil Lignin ist Ausgangsstoff für das Vanillearoma. Das erforderliche Holz fällt bei der Durchforstung an, das Lignin bei der Weiterverarbeitung. Chemikern gelang es vor über 100 Jahren, aus dem reichen Geschmacksprofil des Lignins das Aroma der Vanilleschote nachzubilden.

Wie Volker Gebhardt, Thüringenforst-Vorstand, auf der Internetplattform von Thüringenforst informiert, fällt Lignin in großen Mengen bei der Zellstoffherstellung an. Zellstoff ist der Ausgangsstoff für die Papierproduktion. Rund 160.000 Kubikmeter Nadel-Indus-trieholz aus der Waldpflege stellt die Landesforstanstalt jährlich der Papier- und Zellstoffindustrie zur Verfügung. Wie er berichtet, könnten aus dem dabei anfallenden Lignin 5000 Tonnen Vanillin gewonnen werden. Dies entspreche rund fünf Milliarden Päckchen Vanillin-Zucker. Echt toll, was alles in so einem Baum steckt.