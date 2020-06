Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Viele Insektenzähler gewünscht

Das große Krabbeln findet so ziemlich überall statt. Insekten sind die artenreichste Klasse der Tiere überhaupt. Allein in Deutschland gibt es laut Naturschutzbund (Nabu) 33.000 verschiedene Arten. Um genau zu wissen, wie viele Insekten von welcher Art in Deutschland vorkommen, ruft der Nabu auch im Landkreis zum dritten Mal zum Insektenzählen auf.

In den vergangenen Jahren nahmen oft ganze Schulklassen im Rahmen des Unterrichts daran teil. „Das dürfte in diesem Jahr schwierig werden“, sagt Detlef Schneider vom Nabu-Kreisverband Sömmerda. „Wegen Corona.“ Daher wünsche er sich ausdrücklich, dass sich viele Schüler neben den anderen hoffentlich reichlichen Zählern trotzdem daran beteiligen. Warum? „Weil Insekten für Mensch und Natur enorm wichtig sind, denn fast alle Pflanzen werden von ihnen bestäubt. Für viele Tiere sind sie Nahrungsquelle. Deswegen braucht es verlässliche Zahlen, um festzustellen, inwieweit Arten selten werden oder andere überhand nehmen.“ Denn die Lebensräume für Insekten seien knapp. Eine Untersuchung in Nordrein-Westfalen habe gezeigt, dass die Biomasse der Fluginsekten seit 1989 um bis zu 80 Prozent zurückgegangen sei.

Auch hier im Landkreis sehe es kaum anders aus. „Fahren Sie doch mal übers Land. Nichts als Felder, auf denen kaum Blühendes wächst.“ Die Feldränder würden größtenteils mit beackert. „Und wenn dann der subventionierte und eigens für Insekten angelegte Blühstreifen mitten in der Blüte abgemäht wird, geht dessen Nutzen für Insekten gegen Null“, sagt Detlef Schneider. Der müsse eigentlich bis zum nächsten Frühjahr unangetastet bleiben. Denn dort legen Insekten ihre Eier ab. Wenn alles abgemäht werde, sei der Nachwuchs passé.

Der Schwerpunkt bei der Insektenzählung liegt in diesem Jahr beim Marienkäfer. Ungefähr 70 Arten gibt es davon in Deutschland. Laut Nabu könne man den Siebenpunkt-Käfer und den Asiatischen Marienkäfer am häufigsten beobachten. Letzteren haben die Menschen in Deutschland zur Schädlingsbekämpfung eingeführt. Weil er jedoch einen Parasiten an die heimischen Marienkäfer überträgt, ohne selbst krank zu werden, verdrängt er die hiesigen Käfer. Daher sei es wichtig zu wissen, wie viele Marienkäfer der jeweiligen Art es gebe, sagt Detlef Schneider.

Ein weiterer Schwerpunkt liege bei den Wanzen, so Schneider, von denen es über 1000 Arten gebe. Darunter die Beerenwanze, die Blattläuse frisst. „Die Feuerwanze kennen die meisten.“ Sie lebe vor allem unter Lindenbäumen und sauge an den herabfallenden Samen. Speziell für die Wanzen hat die Naturschutzjugend (Naju) eine Bestimmungshilfe als Flyer herausgegeben, auf der die wichtigsten Bestimmungsmerkmale neben einer Abbildung notiert sind.

Naturschützer Schneider würde sich freuen, wenn viele Schmetterlinge gezählt werden würden. „Das sind mir die liebsten Insekten.“ Besonders das Tagpfauenauge habe es ihm angetan. Die Zählhilfe, die der Nabu für die Insektenbeobachtung herausgegeben hat, verzeichnet zusätzlich Admiral, Schwalbenschwanz und Kleiner Fuchs. Aber auch Steinhummel, Grünes Heupferd, Blutzikade und Florfliege gelte es, besonders im Blick zu haben. Gezählt werden könne überall, ob im Garten, am Bach oder im Park. „Ein windstiller Tag eignet sich dafür besonders gut“, so Schneider.

Wenn jemand im heimischen Garten oder im Hinterhof Insekten einen Lebensraum bieten wolle, „dann ist es nicht schlecht, irgendwo eine unaufgeräumte Ecke mit Totholz und Steinen im Garten zu haben, wo auch mal Brennnesseln wachsen können“, sagt Schneider. Das brennende Wildkraut, welches jeder weghaben wolle, sei aber Nahrung für die Raupe des Tagpfauenauges. Nahrung finden Schmetterlinge und Wildbienen auf Wildblumenwiesen, die auch auf kleinen Flächen angelegt werden können. Nur mähen sollte man sie nicht. „Ab und an die überhand nehmenden Pflanzen dezimieren, das reicht.“

Jeder kann mitmachen!

- Gezählt werden kann deutschlandweit noch bis zum 7. Juni sowie vom 31. Juli bis 9. August.

- Im Umkreis von zehn Metern, vom eigenen Standpunkt aus gesehen, werden eine Stunde lang Insekten gezählt.

- Geeignete Orte sind: Balkon, Garten, Park, Wiese, Feld, Wald, Teich, Bach oder Fluss.

- Die Beobachtungen können gemeldet werden unter www.insektensommer.de oder mit der kostenlosen App Nabu-Insektenwelt.

- Es gilt, jeden Sechsbeiner zu erfassen, ob Larve, Raupe oder ausgewachsen. Wer bei der Bestimmung unsicher ist, kann auf der Nabu-Website unter Insektentrainer einen Bestimmungsschlüssel zu Hilfe nehmen.