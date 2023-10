Viele schaurige Halloween-Veranstaltungen im Landkreis Sömmerda

Landkreis Sömmerda. Schaurig-schöne Partys gibt es für Klein und Groß an Halloween im Landkreis Sömmerda. Die gruseligsten Veranstaltungen im Überblick:

Schlosspark in Eckstedt wird zur Gruselkulisse

In Eckstedt zieht das Grauen ein. Am 30. Oktober veranstaltet der Verein „Landmänner Eckstedt e.V.“ seine traditionelle Halloweenparty. Getroffen wird sich gegen 17 Uhr am Kindergarten in Eckstedt. Gemeinsam wird dann durch den Schlossplatz spaziert, der eigens für diesen Tag umdekoriert wurde und als Schauerkulisse für Groß und Klein fungiert. Am Fuße des Schlosses gibt es noch eine kleine Gruselüberraschung. Ausklang ist am Sportlerheim auf dem Schlossplatz. Dort laden Pavillons zum gemeinsamen Verweilen ein.

Halloween-Outfits in Rastenberg selber gestalten

Vielleicht bieten sich die Ferientage jetzt ja an, um ein schrecklich schönes Outfit zu kreieren? Ausführen können Gruselfans dieses dann auf jeden Fall am 30. Oktober ab 18 Uhr in Rastenberg. Am Marktplatz beginnt dann eine Wanderung durch den Wald zum Zeltplatzkino, wo dann ein Kinder-Gruselfilm gezeigt wird. Hungrig oder durstig bleibt auch niemand. Die Bürgerinitiative zur Belebung der Innenstadt lädt ein.

Party für Groß und Klein in Sömmerda

In Sömmerda gibt es am Dienstag, den 31. Oktober ab 14:00 Uhr im Bürgerzentrum „Bertha von Suttner“, Straße der Einheit 27,eine Halloweenparty. Für Groß und Klein wird ein umfangreiches Programm geboten. So gibt es eine LED-Show, Outdoorspiele, ein Mitmachprogramm, Eltern-Kind-Basteln, Tanz und Musik, Schminken und Speisen und Getränke. Das Ganze findet draußen statt. Der Eintritt ist frei.

Gartenberg wird zu Zombie-Land

Süßes, aber auch jede Menge Saures erwartet Kinder und Erwachsene am Dienstag zu Halloween auf dem Gartenberg in Sömmerda. Sieben Familien, darunter Sabine und Andreas Florian sowie Nanett Müller-Westfalewitz und ihre Tochter Reeni, haben gewerkelt und fleißig dekoriert, um unter dem Motto „Im Zombie-Land“ Halloweenfreunden einen gehörigen Schrecken zu verpassen. Los geht der Spaß in der Sebastian-Bach-Straße ab 17 Ihr.

Laternen basteln in Andisleben

Die Abende werden wieder länger. Sie mit Lichterglanz ein wenig heller zu machen – das ist Anliegen des Workshops von Kathrin Kluger und Sandra Beier-Helwig am 31. Oktober in der Kreativwerkstatt Andisleben. Sie laden Jung und nicht mehr ganz Jung ein, von 15.30 bis 18 Uhrgemeinsam Laternen zu basteln. Und sie dann an Halloween sofort auszuprobieren. Im Workshop „Laternen basteln“ gibt es noch freie Plätze. Die beiden Kursleiterinnen bitten um Anmeldung unter andislebenkinder@gmail.com