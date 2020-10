Vier Gemeinden stellen Weichen auf Entwicklung

Kevin Kraft aus Riethnordhausen, Norman Mönchgesang aus Haßleben, Esther Breternitz aus Wundersleben und Mike Eccarius aus Werningshausen gehörten am Freitag und Samstag zu etwa 20 Bürgern, die an der Zukunftswerkstatt teilgenommen haben.

Der Fund von 1913 übertraf damals alle Erwartungen. In einer Grube war ein aufwendig angelegtes und prächtig ausgeschmücktes Grab aus der Bronzezeit entdeckt worden. Der Fürstin von Haßleben wurden reich gestaltete Meisterstücke der Goldschmiedekunst beigegeben. Zu bewundern sind die Grabbeigaben heute im Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringen in Weimar. Dass der sensationelle Fund von Haßleben im Ort selbst seither so gut wie keine Rolle spielt, will die Gemeinde ändern. „Am Fundort soll an die Fürstin erinnert werden“, nannte Bürgermeister Norman Mönchgesang ein Projekt, das mithilfe von Fördermitteln aus dem Programm der Dorferneuerung realisiert werden könnte. Andere sind noch unbefestigte Nebenstraße oder der Wunsch nach einem Objekt für altersgerechtes Wohnen.