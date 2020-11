Vier Gemeinden stellen Weichen

Die Gemeinden Großmölsen, Kleinmölsen, Ollendorf und Udestedt haben sich zur Dorfregion Grammeaue zusammen geschlossen. Gemeinsam wollen sie sich um Anerkennung als Förderschwerpunkt der Dorferneuerung bewerben. Voraussetzung dafür ist die Erarbeitung eines gemeindlichen Entwicklungskonzeptes. Beauftragt wurde damit die Thüringer Landgesellschaft.

Anfang Oktober startete bereits die Bürgerbeteiligung. In einem zweitägigem Seminar wurden Ideen zusammengetragen. Um Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten zu erarbeiten, stehen nun Ortsbegehungen an. Die ersten beiden Termine sind am 3. November vorgesehen. Einmal in Ollendorf. Treffpunkt um 16 Uhr vor dem Gemeindehaus. Um 17 Uhr gibt es eine Begehung in Großmölsen. Treffpunkt ist ebenfalls vor dem Gemeindehaus.