Vier Großprojekte starten in Schloßvippach

Während der Landkreis noch um einen Haushalt ringt, ist der Etat der Gemeinde Schloßvippach in trockenen Tüchern. Die Weichen sind damit auch für drei Projekte gestellt, die mit Hilfe des Programms der Dorferneuerung umgesetzt werden. Haben die Mitglieder des Schloßvippacher Carnevalsvereins gerade noch im großen Saal des Ratskellers getanzt und geschunkelt, wird er sich schon bald als Baustelle präsentieren. Die Innensanierung ist für 2020/2021 vorgesehen. Die geschätzten Baukosten liegen bei 360.200 Euro. Die Gemeinde rechnet mit Fördermitteln in Höhe von 270.140 Euro. Der Eigenmittelanteil liegt bei 90.060 Euro. Dabei bringt die Gemeinde in diesem Jahr 48.670 Euro und im nächsten Jahr 41.390 Euro auf.

Bei dem zweiten Projekt handelt es sich um die Komplettsanierung des „Alten Bahnhofgebäudes“. Auch hier sollen sich die Arbeiten auf zwei Jahre erstrecken. Ausgegangen wird von Kosten von 245.000 Euro. Fördermittel fließen in Höhe von 183.720 Euro, so dass die Gemeinde noch 81.280 Euro aus der eigenen Tasche auf den Tisch legen muss. Den Großteil, nämlich 51.280 Euro will sie in diesem Jahr und die restlichen 10.000 Euro im nächsten Jahr zahlen.

Das dritte Vorhaben, das die Gemeinde in diesem Jahr mit Mittel der Dorferneuerung anpacken will, ist die Gestaltung der Schlossinsel. Die Arbeiten sollen sich insgesamt über drei Jahre erstrecken. Veranschlagt sind dafür Kosten von 235.800 Euro. Über die Dorferneuerung kommen 176.850 Euro. Der Eigenanteil beläuft sich auf 58.950 Euro. Davon zahlt die Gemeinde in diesem Jahr 33.000 Euro, im nächsten 17.400 Euro sowie 2022 den letzten Anteil mit 8.550 Euro.

Die im vergangenen Jahr begonnen Erweiterung des Kindergartens, wird dieses Jahr fertiggestellt. Der Eigenanteil fand zum Großteil im Hauhalt 2019 Berücksichtigung. Lediglich 35.000 Euro für Restleistungen sind im Etat 2020 aufgenommen worden, sagt Bürgermeister Uwe Köhler. Froh ist er, dass für die Finanzierung des Eigenanteils keine Kreditaufnahme nötig war. „Wir konnten die Finanzierung ohne Kredit aus den Mittel des Haushaltes 2019 absichern“, berichtet Bürgermeister Uwe Köhler.

Neben den Projekten der Dorferneuerung in Schloßvippach wird in diesem Jahr im Ortsteil Dielsdorf die Breitbandversorgung eine große Rolle spielen. Die Investitionskosten liegen hier bei 455.000 Euro. „Nur durch die bereitgestellten Fördermittel in Höhe von 409.500 Euro können wir uns den Schritt leisten. Unser Eigenanteil liegt damit bei 45.500 Euro“, sagt Köhler. Die Fördermittel kommen vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur sowie vom Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und digitale Gesellschaft. Dankbar ist Köhler Landrat Harald Henning, dass das Landratsamt für mehrer Gemeinden des Landkreises die notwendigen Planungen, Ausschreibungen und Vergaben koordiniert und gebündelt durchgeführt hat. Laut Köhler wird der Landkreis auch die Bauausführung betreuen.

Froh ist der Bürgermeister, dass der Haushalt 2020 trotz der großen Vorhaben ausgeglichen ist und erneut ohne Kredite ausgekommen werden soll. Der Gemeindeetat verfügt über ein Gesamtvolumen von 3,5 Millionen Euro. (2019 waren es 2,7 Millionen Euro) Im Bereich des Verwaltungshaushaltes sind Einnahmen und Ausgaben von jeweils 2,5 Millionen Euro und im Bereich des Vermögenshaushaltes von jeweils 1,1 Millionen Euro vorgesehen.

Der größte Brocken, nämlich gut 1 Millionen Euro, sind dabei für das Personal und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Objekte. Ebenfalls große Posten sind die Kreisumlage, die Schulumlage und die Umlage für die Verwaltungsgemeinschaft. Da der Landkreis noch keinen Haushalt verabschiedet hat, wurden für die Berechnung plausible Annahmen herangezogen. Als Grundlage dienten die Zahlen von 2019 plus eine leichte Erhöhung. Schlussendlich wurden für die Kreisumlage 460.170 und für die Schulumlage 42.210 Euro in den Haushalt eingestellt. Die Gemeinde hofft, dass die VG-Umlage nicht erhöht wird. Eingebracht wurde der gleiche Wert wie 2019, nämlich 154.290 Euro. Freuen kann sich Schloßvippach über gestiegene Schlüsselzuweisungen. Die liegen 2020 bei 262.360 Euro (2019 waren es 241.810 Euro). Auch höhere Einnahmen über die Gewerbesteuer, nämlich 300.000 Euro (2019 waren es 230.000 Euro) werden der Gemeinde in Aussicht gestellt. Die Hebesätze für die Grundsteuer sowie die Gewerbesteuer bleiben 2020 unverändert.

Zufrieden ist Uwe Köhler, dass der Schuldenberg weiter schmilzt. Am 1. Januar lag er bei 154.581 Euro. Auch dieses Jahr werden 20.000 Euro getilgt.